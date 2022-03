Ucraina | Guerini “Putin perso scommessa clamorosa | Nato e UE più unite”

(Di martedì 1 marzo 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Chi scommette sulle nostre divisioni sarà deluso.hauna: voleva menoe oggi c’è più, contava sulle divisioni dell’Europa e l’Europa e più unita”. Così a Porta a Porta su Raiuno il ministro della Difesa Lorenzo. “L’Italia partecipa alle misure di deterrenza sul fianco est dell’Alleanza. Noi abbiamo già forze di rassicurazione dei Paesi più esposti, abbiamo già nostri militari presenti. Abbiamo circa 250 militari in Lettonia e in un battaglione a guida canadese, facciamo sorveglianza aerea lungo il confine in Romania e abbiamo il comando. Oltre a questo, in relazione agli eventi bellici e all’aggressione russa, il comandante supremo delle forze alleate in Europa ha attivato cinque piani di risposta ...

Advertising

MinisteroDifesa : “Dall'UE risposta di solidarietà rapida e concreta a #Ucraina.Chi voleva dividerci è rimasto deluso: la NATO è più… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: Ringrazio il Ministro @guerini_lorenzo e tutte le Forze Armate per il loro impegno e la loro prep… - MinisteroDifesa : #Ucraina Il Ministro @guerini_lorenzo questa sera a @RaiPortaaPorta - krystal19851 : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Guerini: attivati piani di risposta, ora 'deterrenza rafforzata' #europa #ucraina #lettonia #russa #guerini… - Raiccomandato : RT @dottorbarbieri: ?????????? IL MINISTRO DELLA DIFESA, GUERINI, HA FIRMATO IL DECRETO INTERMINISTERIALE PER GLI AIUTI MILITARI ALL'UCRAINA.… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Guerini

Nuovo Sud

Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo, nella puntata di 'Porta a Porta' in onda questa sera su Rai Uno, parlando del conflitto in. 21:50 Mosca minaccia di bandire Wikipedia Il ......Guerra- Russia, per il segretario del Pd Enrico Letta la " decisione più difficile è stata quella di inviare le armi" a Kiev . "Il sostegno con materiale militare - ringrazioe tutti ...Così a Porta a Porta su Raiuno il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “L’Italia partecipa alle misure ... Siamo in presenza di un azzardo compiuto da Putin sulla pelle della popolazione ..."Abbiamo già forze di rassicurazione dei Paesi più esposti. Ci sono 250 militari in Lettonia e un battaglione a guida canadese, facciamo sorveglianza aerea in Romania". Lo ha detto il ministro della D ...