Ucraina | Furfaro | ' Salvini non riesce neppure a nominare Putin'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Oggi, nel suo intervento in Senato sulla guerra inha pronunciato la parola '' zero volte. Sì, zero. In compenso ha dichiarato ai giornalisti che 'Letta, Prodi, Renzi, Gentiloni hanno incontratopiù di me'. Si faceva fotografare con le magliette dicome un fan, nona pronunciarne il nome dall'imbarazzo, ma ha il coraggio di comparare incontri istituzionali con il suo appoggio incondizionato a un regime. Il solito: forte con i deboli, supino con i potenti". Così Marco, responsabile Pd dei Rapporti con Movimenti e associazioni, su Fb.

MEDICO DI BASE AI SENZA TETTO Per questo Letta ha dato un incarico mirato a Marcodella ... Anche di questo si parlerà lunedì in Direzione: oltre al rischio, si affronterà l'agenda del ...