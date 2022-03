Ucraina, enorme esplosione in pieno centro: “Volevano uccidere governatore”. Video (Di martedì 1 marzo 2022) Kharkiv, seconda città dell’Ucraina, è nuovamente sotto attacco. Lo riferisce il Kyiv Independent postando un Video nel quale si vede la deflagrazione che, secondo la testata, sarebbe avvenuta davanti al quartier generale del governo regionale di Kharkiv. Ucraina, enorme esplosione in pieno centro: “Volevano uccidere governatore”. Oleh Sinehubov, capo dell’amministrazione regionale di Kharkiv, ha riferito che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 1 marzo 2022) Kharkiv, seconda città dell’, è nuovamente sotto attacco. Lo riferisce il Kyiv Independent postando unnel quale si vede la deflagrazione che, secondo la testata, sarebbe avvenuta davanti al quartier generale del governo regionale di Kharkiv.in: “”. Oleh Sinehubov, capo dell’amministrazione regionale di Kharkiv, ha riferito che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

