Tutta la vita davanti | su Netflix in streaming da oggi

Tutta la vita davanti, il film ormai cult di Paolo Virzì con Isabella Ragonese, Micaela Ramazzotti e Sabrina Ferilli, sbarca finalmente in streaming su Netflix a partire da oggi 1 marzo 2022 per tutti gli utenti abbonati! La ventiquattrenne Marta, fresca di laurea in teologia, trova lavoro in un call center venendo a contatto con un ambiente apparentemente giovane e dinamico che, in realtà, nasconde tutte le insidie insite nel precariato. Il volto della protagonista è quello della quasi esordiente Isabella Ragonese che si ...

