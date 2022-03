Tiziano Ferro è papà | dove vive con la sua famiglia

Leggi su viagginews

(Di martedì 1 marzo 2022) Il cantante italianoè diventato, come lui stesso ha annunciato proprio ieri, macon il compagno e i nuovi arrivati? Una casa incredibile, scopriamo. In un periodo così difficile per il mondo intero, la notizia della paternità diha regalato a tutti i suoi fan uno spiraglio L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com