Spese telefoniche | Corona | “Mignone conferma che palazzo Mosti spende il doppio di Roma”

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Il consigliere delegato Maria Carmelache è esorbitante il costo delle telefonate del Comune di Benevento. In rapporto agli abitanti siildiè il triplo di Genova e Bari”. Comincia così la nota stampa di Gabriele, movimento “Altra Benevento è possibile” Prosegue: “Secondo la Fondazione “Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana” che ha pubblicato l’elenco delledei comuni italiani capoluogo di provincia, l’amministrazione Mastella del 2020 ha speso 915.584,62 euro per chiamate da telefoni fissi e mobili. La notizia diffusa da Gazzetta di Benevento è stata commenta prima da Valentino Soreca, dell’associazione Radici, che ha ...

E leggendo tra le tabelle alla voce '' la Regione Puglia conquista il primato come la più spendacciona. Secondo i dati raccolti, nel 2020 tutti gli uffici regionali hanno accumulato ...Quanto costano a Regioni e città italiane le bollette? E nell'era della digitalizzazione, chi spende di più per carta e cancelleria? La ...è stato assegnato - per quanto riguarda le...Quanto ha speso la Regione Piemonte di bollette telefoniche? E il Comune di Torino ha speso tanto o poco in prodotti di cancelleria? Domande che trovano una risposta grazie alla ricerca realizzata dal ...Quelli del 2020 sono stati mesi particolari - marzo e aprile, per altro di lockdown – per la pandemia: gli uffici regionali erano praticamente vuoti. Allora perchè queste bollette?