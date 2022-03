Scala, dopo il Maestro silurato da Sala, la soprano dà forfait: non è giusto obbligarci a denunciare la patria (Di martedì 1 marzo 2022) dopo il direttore d’orchestra Valery Gergiev, impegnato nei giorni scorsi sul prestigioso palco per la Dama di Picche di Cajkovskij, anche la soprano Anna Netrebko ha cancellato tutti i suoi prossimi impegni: a partire dalla Scala. E dall’Adriana Lecouvreur, per cui avrebbe dovuto essere in scena insieme al marito, il tenore azero Yusif Eyvazov, e con la regia di David McVicar. Un titolo di grande richiamo, previsto nel cartellone scaligero per il prossimo 9 marzo. E tanto per chiarire come la pensa, l’artista ha postato su Instagram una sua foto accanto al Maestro Gergiev, il direttore d’orchestra suo connazionale, che il sindaco Sala ha silurato dopo che il professore non ha risposto all’ultimatum con cui gli si richiedeva una abiura del presidente Putin. E una ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 marzo 2022)il direttore d’orchestra Valery Gergiev, impegnato nei giorni scorsi sul prestigioso palco per la Dama di Picche di Cajkovskij, anche laAnna Netrebko ha cancellato tutti i suoi prossimi impegni: a partire dalla. E dall’Adriana Lecouvreur, per cui avrebbe dovuto essere in scena insieme al marito, il tenore azero Yusif Eyvazov, e con la regia di David McVicar. Un titolo di grande richiamo, previsto nel cartellone scaligero per il prossimo 9 marzo. E tanto per chiarire come la pensa, l’artista ha postato su Instagram una sua foto accanto alGergiev, il direttore d’orchestra suo connazionale, che il sindacohache il professore non ha risposto all’ultimatum con cui gli si richiedeva una abiura del presidente Putin. E una ...

