Lewandowski | colpo di teatro | può firmare con club a sorpresa

Leggi su serieanews

(Di martedì 1 marzo 2022) Incredibile indiscrezione riguardo il futuro di Robert. Ecco il centravanti del Bayern dove potrebbe giocare la prossima stagione. Archiviata la mezza delusione per il pallone d’oro andato a Messi e con i recenti sviluppi in Ucraina che indirettamente coinvolgono la nazionale di calcio polacca e la sua rincorsa al pass per i Mondiali in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.