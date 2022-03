Il Messaggero: la Lazio rimugina, in settimana avevano mostrato a Strakosha i video dei tiri di Fabian (Di martedì 1 marzo 2022) Il Messaggero analizza la sconfitta della Lazio contro il Napoli: A Formello ieri rimuginavano sul gol preso al 94’. Non solo Hysaj, anche Strakosha sarebbe in dolo: durante la settimana gli avevano mostrato più volte Fabian Ruiz calciare in quel modo. Il portiere però è l’ultimo responsabile del tracollo, anche se non giova la sua scadenza (andrà in Inghilterra) a giugno. E nemmeno quella del tandem centrale formato da Luiz Felipe e Patric pronti a salutare (rispettivamente, direzione Betis e Valencia) a parametro zero. Pure Acerbi è un caso: fischiato ancora dall’Olimpico appena rientrato dopo un mese e mezzo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Ilanalizza la sconfitta dellacontro il Napoli: A Formello ierivano sul gol preso al 94’. Non solo Hysaj, anchesarebbe in dolo: durante laglipiù volteRuiz calciare in quel modo. Il portiere però è l’ultimo responsabile del tracollo, anche se non giova la sua scadenza (andrà in Inghilterra) a giugno. E nemmeno quella del tandem centrale formato da Luiz Felipe e Patric pronti a salutare (rispettivamente, direzione Betis e Valencia) a parametro zero. Pure Acerbi è un caso: fischiato ancora dall’Olimpico appena rientrato dopo un mese e mezzo. L'articolo ilNapolista.

