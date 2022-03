Guerra Ucraina-Russia, Kharkiv bombardata – Video (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Kharkiv dopo i bombardamenti. Questa mattina è stato colpito il palazzo del governo della regione. Sei persone sono rimaste ferite. Fra loro anche un bambino. Ma il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Nelle immagini, la piazza principale della seconda città del Paese dopo i raid russi. (immagini: fonti del governo ucraino) L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) –dopo i bombardamenti. Questa mattina è stato colpito il palazzo del governo della regione. Sei persone sono rimaste ferite. Fra loro anche un bambino. Ma il bilancio delle vittime è ancora provvisorio. Nelle immagini, la piazza principale della seconda città del Paese dopo i raid russi. (immagini: fonti del governo ucraino) L'articolo proviene da Italia Sera.

