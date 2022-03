"Ecco cosa farà". Piero Fassino, l'inquietante profezia su Putin e armi atomiche: siamo condannati... (Di martedì 1 marzo 2022) La mossa sul nucleare, cui Putin ha accennato domenica scorsa, è solo un bluff: ne è convinto Piero Fassino, presidente della commissione del Consiglio d'Europa che monitora lo stato di diritto e la democrazia nei 47 Paesi membri. Il deputato dem, intervistato da Mauro Manzin per il Piccolo, sostiene pure che l'unica cosa che farà molto male a Mosca sono le sanzioni internazionali. Una situazione critica che già starebbe spingendo qualche oligarca russo a esprimere dissenso nei confronti dello zar. Sul nucleare, in particolare, Fassino ha detto: "Non credo che convenga, in primis, proprio a Putin: il mondo si può distruggere una volta sola. È questo che vuole? Non penso". Dagospia, però, ha ricordato che le profezie del deputato non corrispondono sempre a ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) La mossa sul nucleare, cuiha accennato domenica scorsa, è solo un bluff: ne è convinto, presidente della commissione del Consiglio d'Europa che monitora lo stato di diritto e la democrazia nei 47 Paesi membri. Il deputato dem, intervistato da Mauro Manzin per il Piccolo, sostiene pure che l'unicachemolto male a Mosca sono le sanzioni internazionali. Una situazione critica che già starebbe spingendo qualche oligarca russo a esprimere dissenso nei confronti dello zar. Sul nucleare, in particolare,ha detto: "Non credo che convenga, in primis, proprio a: il mondo si può distruggere una volta sola. È questo che vuole? Non penso". Dagospia, però, ha ricordato che le profezie del deputato non corrispondono sempre a ...

Advertising

FBiasin : #Miranchuk segna un gran gol, non festeggia, abbassa lo sguardo e viene abbracciato da tutti i suoi compagni. Ecco… - AngeloSantoro : Cercate un qualsiasi hotel a Mosca su #GoogleMaps , andate su foto recenti: ecco cosa vi appare. #Anonymous - GiovaQuez : Poche ore prima, al telefono con Macron, Putin si era impegnato a non bombardare civili. Ecco cosa ha fatto ieri a… - Ma_r_coo : RT @PersempreNadia: Attenzione.. Immagini forti ... Ecco di cosa sono capaci i Militari #Ucraini ... crocifiggono un militare della #Russi… - LexieVillanelle : RT @ilfoglio_it: Anonymous sta cercando di rendere la vita online impossibile al governo russo, che però in fatto di guerra cibernetica è f… -