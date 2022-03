Draghi e la fine dell'illusione pacifista: "La giungla della storia è tornata" (Di martedì 1 marzo 2022) Non sono pazzi. Sono peggio. Sono selvaggi. E ha detto che è finita l’età delle illusioni e che questa non è più l’epoca della “grande” che era appunto il film di Renoir con Jean Gabin, tenente Marechal. Lui chi era? Cosa pensa in queste sere? Alle 10,09 Mario Draghi era già in Senato per chiedere il “pieno sostegno”. C’era il plotone dei ministri. Guerini camminava a passo cadenzato. Roberto Garofoli aveva il suo solito sguardo da giurista, i suoi occhiali da Gobetti. Emma Bonino è ormai sempre più scettica sui negoziati tra Russia e Ucraina e quindi sulla pace perfino lei che del pacifismo è stata la gran dama italiana. Draghi l’ha chiamata efficacemente “la giungla della storia” prendendo in prestito un pensiero di Robert Kagan perché quello suo, quello del ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 marzo 2022) Non sono pazzi. Sono peggio. Sono selvaggi. E ha detto che è finita l’etàe illusioni e che questa non è più l’epocaa “grande” che era appunto il film di Renoir con Jean Gabin, tenente Marechal. Lui chi era? Cosa pensa in queste sere? Alle 10,09 Marioera già in Senato per chiedere il “pieno sostegno”. C’era il plotone dei ministri. Guerini camminava a passo cadenzato. Roberto Garofoli aveva il suo solito sguardo da giurista, i suoi occhiali da Gobetti. Emma Bonino è ormai sempre più scettica sui negoziati tra Russia e Ucraina e quindi sulla pace perfino lei che del pacifismo è stata la gran dama italiana.l’ha chiamata efficacemente “la” prendendo in prestito un pensiero di Robert Kagan perché quello suo, quello del ...

