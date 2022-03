Derby Milan-Inter, Bennacer: “Qualità e aggressività faranno la differenza” (Di martedì 1 marzo 2022) Ismael Bennacer, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima del Derby di Coppa Italia tra Milan e Inter a 'San Siro' Leggi su pianetamilan (Di martedì 1 marzo 2022) Ismael, giocatore rossonero, ha parlato a 'Mediaset' prima deldi Coppa Italia traa 'San Siro'

Advertising

AntoVitiello : L'arrivo del #Milan allo stadio per il #derby - AntoVitiello : #Pioli: '#Ibrahimovic sta meglio. Può tornare col Napoli? Non lo so, va valutato giorno per giorno. Questa sarà una… - AntoVitiello : 'Peace' San Siro a sostegno dell'Ucraina prima del derby tra #Milan e #Inter #stopwar #nowar #ucraina #sansiro… - PianetaMilan : #MilanInter, rossoneri in campo con una maglia speciale per l’Ucraina | PM - #CoppaItalia #CoppaItaliaFrecciarossa… - Si039mo : @therealDonera @_enz29 Aiuto è bastato cercare spogliatoio derby, maglia usata nel derby in cui segnò vecino dopo 2… -