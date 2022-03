Dazn? Va benissimo! Parola di Mediaset (Di martedì 1 marzo 2022) Publitalia, Dazn e la raccolta oltre le attese Il Sole 24 Ore, pagina 30, di Andrea Biondi. La raccolta pubblicitaria in casa Mediaset ha dato soddisfazione nel 2021, con una crescita del 14,6% sull’anno precedente, ed è partita in crescita anche in questo primo scorcio dell’anno con un trimestre che si avvia a chiudere in positivo. A dirlo è stato il numero uno di Publitalia, Stefano Sala, partecipando nei giorni scorsi a un incontro di presentazione del cortometraggio di 5 minuti ispirato a Ugo Mutti, inventore del tubetto di pomodoro, che andrà in onda stasera su Canale5 prima del match di Coppa Italia Milan-Inter. La produzione è stata ideata da Epik, società lanciata dall’ex Wpp Massimo Costa e attiva nel branded content, gestione dei social media, reputation ed e-commerce. Sala ha commentato anche i dati della raccolta per Dazn ... Leggi su tvzoom (Di martedì 1 marzo 2022) Publitalia,e la raccolta oltre le attese Il Sole 24 Ore, pagina 30, di Andrea Biondi. La raccolta pubblicitaria in casaha dato soddisfazione nel 2021, con una crescita del 14,6% sull’anno precedente, ed è partita in crescita anche in questo primo scorcio dell’anno con un trimestre che si avvia a chiudere in positivo. A dirlo è stato il numero uno di Publitalia, Stefano Sala, partecipando nei giorni scorsi a un incontro di presentazione del cortometraggio di 5 minuti ispirato a Ugo Mutti, inventore del tubetto di pomodoro, che andrà in onda stasera su Canale5 prima del match di Coppa Italia Milan-Inter. La produzione è stata ideata da Epik, società lanciata dall’ex Wpp Massimo Costa e attiva nel branded content, gestione dei social media, reputation ed e-commerce. Sala ha commentato anche i dati della raccolta per...

Advertising

BaroniGiacomo : @CsSoldi @DAZN_IT @SkySports Hai detto benissimo, nessun replay sull'arbitraggio contro il Sassuolo, ma almeno dall… - kernel_1973 : @BarbaraBorelli2 @dazn Ma poi dico io se Motta va a lamentarsi in TV bastava fare intervenire il sommo Luca Marell… - r_campix : @Nicolasgiardi @DonDie_Sospeso @DAZN_IT @DAZN_HELP_ITA Le TV in 4K funzionano benissimo con tutti i servizi streami… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Mario Rui a DAZN: “Sappiamo di non aver fatto benissimo nel… - 100x100Napoli : Mario Rui a DAZN: “Sarà una grandissima occasione, cercheremo di fare il massimo sapendo che non abbiamo fatto beni… -