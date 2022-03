Covid oggi Lazio, 4.543 contagi e 12 morti. A Roma 2.004 nuovi casi (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Sono 4.543 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 marzo 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.556 tamponi molecolari e 44.835 antigenici con un tasso di positività all'8,3%. I ricoverati sono 1.344, 68 in meno da ieri, 116 le terapie intensive occupate, 6 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 12.242 i guariti. I casi a Roma città sono a quota 2.004. Nel dettaglio, la Asl Roma 1 registra 514 nuovi casi e 2 decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl Roma 2 sono 917 i nuovi casi; nella Asl Roma 3 sono 573 ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) - Sono 4.543 ida Coronavirus, 1 marzo 2022 nel, secondo i dati-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 9.556 tamponi molecolari e 44.835 antigenici con un tasso di positività all'8,3%. I ricoverati sono 1.344, 68 in meno da ieri, 116 le terapie intensive occupate, 6 in meno da ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati 12.242 i guariti. Icittà sono a quota 2.004. Nel dettaglio, la Asl1 registra 514e 2 decessi nelle ultime 24 ore; nella Asl2 sono 917 i; nella Asl3 sono 573 ...

