Boateng svela una verità sorprendente | “Perché ho lasciato Melissa Satta”

Kevin-Prince Boateng ha spiegato la verità sui motivi che l'hanno portato a lasciarsi con Melissa Satta: Perché la relazione è finita. I due hanno fatto coppia a lungo, genitori del piccolo Maddox. L'amore è finito nel 2020, oggi la verità viene fuori senza nascondere più nulla. Ecco il vero motivo per cui Boateng e la Satta si sono detti addio. Melissa Satta recentemente è stata ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. Tanti i temi toccati nel corso dell'intervista: dalla sua esperienza con il Covid (contagiata due volte), alle donne che lavorando nel mondo del calcio senza dimenticare gli amori

