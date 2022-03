Ascolti tv, parte bene la fiction “Vostro Onore” (Di martedì 1 marzo 2022) La serie tv su Rai Uno vince gli Ascolti Buon debutto per la nuova fiction Rai, “Vostro Onore” con Stefano Accorsi. La prima puntata, in onda su Rai Uno conquista 4.170.000 spettatori pari al 18.9%. Alle spalle, sempre il GF Vip in onda su Canale 5 che si mantiene bene o male stabile. Il reality show totalizza 3.539.000 spettatori pari al 23% di share (Night di 7 minuti: 1.550.000 – 33.5%, Live: 783.000 – 20.1%). Leggi anche: Stefano Accorsi su Rai 1 con Vostro Onore: il ringraziamento speciale Su Rai2 Delitti in Paradiso registra 1.139.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 909.000 spettatori con il 4.3% (presentazione di 9 minuti: 795.000 – 3.2%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.550.000 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) La serie tv su Rai Uno vince gliBuon debutto per la nuovaRai, “” con Stefano Accorsi. La prima puntata, in onda su Rai Uno conquista 4.170.000 spettatori pari al 18.9%. Alle spalle, sempre il GF Vip in onda su Canale 5 che si mantieneo male stabile. Il reality show totalizza 3.539.000 spettatori pari al 23% di share (Night di 7 minuti: 1.550.000 – 33.5%, Live: 783.000 – 20.1%). Leggi anche: Stefano Accorsi su Rai 1 con: il ringraziamento speciale Su Rai2 Delitti in Paradiso registra 1.139.000 spettatori pari al 5.3% di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto 909.000 spettatori con il 4.3% (presentazione di 9 minuti: 795.000 – 3.2%). Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.550.000 ...

Advertising

chetempochefa : Ascolti importanti per #CTCF con una puntata in gran parte dedicata all’attualità: 2,8 milioni di telespettatori e… - spjmringday : io spero vivamente che yoon non ascolti la parte oscura del vlive che gli diceva di tagliarsi i capelli perché vera… - 361_magazine : #Ascolti tv bene #vostroonore alle spalle #GFVip - tuttotv_info : #AscoltiTV: ?? Ottimo #GFVIP al 23%, ?? #VostroOnore parte sottotono al 18,%, ?? bene #QuartaRepubblica al 6,1%… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Lunedì 28 febbraio 2022. Ottimo GFVIP al 23%, Vostro Onore parte sottotono al 18,%, bene Porro al 6,1% -