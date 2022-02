Zelensky chiede adesione immediata Ucraina all’Ue. Borrell: richiede anni, ora serve risposta rapida (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l’adesione “immediata” dell’Ucraina nella Ue, mentre il premier britannico Johnson annuncia che la Russia è stata isolata ulteriomente. Stasera ci sarà un incontro all’Eliseo tra Macron-Scholz-von der Leyen. Le autorità di Kiev chiedono alla popolazione di lasciare le proprie abitazioni solo per procurarsi cibo o medicinali. La Ue intanto stringe il cerchio delle sanzioni per paralizzare l'attività finanziaria e bancaria della Russia. La delegazione Ucraina che partecipa ai colloqui tra Kiev e Mosca è arrivata in territorio bielorusso per iniziare i negoziati. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il presidente ucraino Volodymyrl’” dell’nella Ue, mentre il premier britco Johnson annuncia che la Russia è stata isolata ulteriomente. Stasera ci sarà un incontro all’Eliseo tra Macron-Scholz-von der Leyen. Le autorità di Kiev chiedono alla popolazione di lasciare le proprie abitazioni solo per procurarsi cibo o medicinali. La Ue intanto stringe il cerchio delle sanzioni per paralizzare l'attività finanziaria e bancaria della Russia. La delegazioneche partecipa ai colloqui tra Kiev e Mosca è arrivata in territorio bielorusso per iniziare i negoziati.

