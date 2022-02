Zakaria | stop di 20 giorni per infortunio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Denissi è fermato nel corso di Empoli-Juventus. Per lo svizzerodi 20. Tegola per Allegri Continuano i problemi per la Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri continua ad essere tempestata dagli infortuni. Denisè il più recente acquisto del J Medical, dove resterà per 20. Lo svizzero è L'articolo

Denis Zakaria si è fermato nel corso di Empoli-Juventus. Per lo svizzero stop di 20 giorni. Tegola per Allegri Continuano i problemi per la Juventus. La squadra allenata da Massimiliano Allegri continua ad essere tempestata dagli infortuni. Denis Zakaria è il più recente acquisto del J Medical, dove resterà per 20 giorni. Lo svizzero si è sottoposto nella mattinata di lunedì ad alcuni esami al JMedical, che hanno evidenziato una lesione di basso grado. Zakaria salterà la Fiorentina in Coppa Italia, poi lo Spezia allo Stadium e ancora la trasferta a Marassi contro la Sampdoria, il ritorno degli ottavi di Champions League con il Villarreal.