Vittorio Mammoliti Alessandro | compatibilità di successo nel mondo dell’economia

(Di lunedì 28 febbraio 2022)Le persone iniziano le proprie attività ogni giorno. Se stai pensando di unirti a loro, probabilmente hai una visione di ciò che vuoi che sia quell’attività. Ciò che potrebbe entusiasmarti della tua attività è il prodotto o servizio che hai da offrire, ilche immagini e la libertà di stile di vita che sei sicuro arriverà – col tempo. Ciò che può annoiarti o addirittura spaventarti è la pletora di numeri con cui devi lottare. Ti verranno poste domande di lavoro che potrebbero suscitare uno sguardo vuoto come risposta. Contabilità di cassa? Base di competenza? Conto profitti e perdite? Proiezioni? Eh? Sia che tu voglia creare raffinati dipinti ad olio o vendere pancette di maiale per strada, la tua attività richiederà una qualche forma di contabilità. Questo termine da solo può ...

Advertising

zazoomblog : Vittorio Mammoliti: la contabilità aziendale per italia a Madrid - #Vittorio #Mammoliti: #contabilità -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Mammoliti

Zazoom Blog

Sai già che essendo una consulenza online , in GesTron cerchiamo di semplificarti le cose in materia di contabilità e simili, il che è un peccato. Ecco perché abbiamo sviluppato un ...Una sintesi disu come funzionano le cose in america. Un contabile è una persona che conserva o ispeziona i documenti finanziari. Sono numeri che eccellono nell'organizzazione e nel lavoro ...