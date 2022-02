Ucraina sit-in e marcia della pace anche il sindaco di Ragusa aderisce (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ragusa – Scongiurata, a Ragusa, la spiacevole possibilità che le manifestazioni per la pace e contro l’invasione russa dell’Ucraina fossero due e in date diverse, ovvero il sit in promosso da Anpi e Cgil per mercoledì pomeriggio in piazza San Giovanni, e la marcia per la pace annunciata inizialmente per lunedì pomeriggio dal sindaco Peppe Cassì. Infatti nel freddo pomeriggio domenicale, da palazzo di Città è stata diffusa una nota stampa ufficiale in cui il sindaco Cassì comunica “d’intesa con Cgil e Anpi, che avevano indetto una manifestazione contro la guerra per un’Europa di pace, la marcia per la pace di Ragusa è posticipata a mercoledì 2 marzo. Nella giornata precedente, il ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 28 febbraio 2022)– Scongiurata, a, la spiacevole possibilità che le manifestazioni per lae contro l’invasione russa dell’fossero due e in date diverse, ovvero il sit in promosso da Anpi e Cgil per mercoledì pomeriggio in piazza San Giovanni, e laper laannunciata inizialmente per lunedì pomeriggio dalPeppe Cassì. Infatti nel freddo pomeriggio domenicale, da palazzo di Città è stata diffusa una nota stampa ufficiale in cui ilCassì comunica “d’intesa con Cgil e Anpi, che avevano indetto una manifestazione contro la guerra per un’Europa di, laper ladiè posticipata a mercoledì 2 marzo. Nella giornata precedente, il ...

