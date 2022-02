Svitolina | boicottaggio a Monterrey | ' Non affronterò Potapova'

(Di lunedì 28 febbraio 2022) "Non giocherò né ané altrove contro giocatrici russe o bielorusse finché ATP, WTA e ITF non avranno preso le misure necessarie". Parola di Elina, numero 1 d'Ucraina e numero 15 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Svitolina boicottaggio

QuiFinanza

??????? #Ukraine #??????? #StandWithUkriane pic.twitter.com/1LT4WjrYI9 ? Elina Monfils (@ElinaSvitolina) February 28, 2022ci tiene a precisare che non c'è nulla di personale contro le ...Prima la finale di Champions League sfilata, poi ildegli sponsor. Sanzioni della comunità internazionale a parte, la Russia sta già ...l'ultimo appello su Twitter è firmato Elina:...'Non giocherò né a Monterrey né altrove contro giocatrici russe o bielorusse finché ATP, WTA e ITF non avranno preso le misure necessarie'. Parola ...Non solo lo spostamento della finale di Champions League da San Pietroburgo a Parigi: l’invasione ucraina colpisce anche le aziende russe, con gli sponsor esclusi dai principali eventi ...