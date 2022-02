Stop a voli russi nei cieli Ue | ammessi solo per emergenze e scopi umanitari

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il divieto di decollo, atterraggio e sorvolo sul territorio dell'Ue vale per "qualsiasi aeromobile operato da vettori", compresi vettori commerciali, veliimmatricolati ina o posseduti, noleggiati o controllati da...

Diversi Paesi, tra i quali l'Italia, hanno chiuso lo spazio aereo airussi. Stati Uniti e ... 13.49 Usa: "a transazioni con la banca centrale russa" Gli Stati Uniti hanno vietato tutte le ......con un impatto sui Balcani occidentali afferma l'altro rappresentante per la politica estera Borrelli stasera chiuso irussi da diversi paesi europei Cologno europeo che valuta anche lo...L'offensiva russa aumenta ma è costretta a rallentare. Bombardamenti pesanti, il sistema bancario blinda il protocollo Swift alle banche di Mosca ...In altre parole, le compagnie aeree russe non potranno sorvolare i cieli sull'Europa nei prossimi giorni. Secondo la Bbc, le restrizioni ai voli renderanno la vita difficile alle… Leggi ...