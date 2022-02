Sono ancora vivi i 13 soldati ucraini dell'isola dei Serpenti. Ai russi hanno detto: "Andate a farvi f..." - VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono ancora vivi i 13 soldati ucraini che avevano risposto "Andate a farvi f...." ai russi che da una nave gli intimavano di arrendersi. Sembrava fossero rimasti uccisi sull'isola dei Serpenti, nel... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 28 febbraio 2022)i 13che avevano risposto "f...." aiche da una nave gli intimavano di arrendersi. Sembrava fossero rimasti uccisi sull'dei, nel...

Advertising

borghi_claudio : @ConteAlmaviva Tutti in strada a chiedere di segregare, di vietare il lavoro... poi un giorno l'umore della folla c… - _Nico_Piro_ : la resistenza ucraina è molto più forte. Ancora una volta ricordiamo che in tutto questo risiko, di mezzo ci sono l… - AntoVitiello : Ancora #Leao a @DAZN_IT: 'Rinnovo? Sto bene qua, il #Milan è casa mia e sono qua da tre anni. Ho già iniziato a pa… - inter52432861 : @GuerraUcraina @tass_agency I colloqui tra le delegazioni russa e ucraina sono ancora in corso. Lo hanno affermato… - notsugarcoatit : A voi qui lo posso dire.. oggi ho guidato per la prima volta da sola sola ?? devo ancora fare il ritorno quindi ins… -