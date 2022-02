Serie A, Atalanta-Sampdoria 4-0 (VIDEO GOL HIGHLIGHTS): Gasperini ritrova la vittoria nel monday night (Di lunedì 28 febbraio 2022) TABELLINOAtalanta-Sampdoria 4-0 (fine primo tempo)6' Pasalic, 30' e 62'Koopmeiners, 86' MiranchukLEGGI ANCHE: Live Serie A Il Milan nel mirino della Procura Figc: ecco il motivo#AtalantaSamp... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 28 febbraio 2022) TABELLINO4-0 (fine primo tempo)6' Pasalic, 30' e 62'Koopmeiners, 86' MiranchukLEGGI ANCHE: LiveA Il Milan nel mirino della Procura Figc: ecco il motivo#Samp...

Advertising

Gazzetta_it : Risultato finale, Atalanta-Sampdoria 4-0 - IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - gemin_steven98 : RT @SkySport: ATALANTA-SAMPDORIA 4-0 Risultato finale ? ? #Pasalic (6') ? #Koopmeiners (29') ? #Koopmeiners (61') ? #Miranchuk (86') ? ? h… - spaziocalcio : #SerieA, con un super #Koopmeiners l'#Atalanta resta in scia alla #Juventus: poker alla #Sampdoria nel posticipo… - Stefania_1972 : RT @SkySport: ATALANTA-SAMPDORIA 4-0 Risultato finale ? ? #Pasalic (6') ? #Koopmeiners (29') ? #Koopmeiners (61') ? #Miranchuk (86') ? ? h… -