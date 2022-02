Russia-Ucraina - Travolta anche l'auto: cassa integrazione in Germania e taglio alle stime (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra in Ucraina sta avendo delle conseguenze dirette sulle attività del settore automobilistico, anche al di fuori dei Paesi direttamente interessati dal conflitto. La Volkswagen, per esempio, è stata costretta a sospendere per alcuni giorni la produzione presso gli impianti di Zwickau e Dresda a causa di problemi nell'approvvigionamento di componentistica: tra le varie carenze spicca la mancanza di cavi elettrici, fabbricati proprio in Ucraina. Di conseguenza, la Casa tedesca ha deciso di ricorrere al Kurzarbeit, lo strumento del lavoro a orario ridotto simile, sotto alcuni aspetti, alla cassa integrazione ordinaria italiana. Prospettive fosche. La Volkswagen, che negli ultimi giorni ha istituito un'apposita task force per valutare le conseguenze del conflitto, non è la sola a ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra insta avendo delle conseguenze dirette sulle attività del settoremobilistico,al di fuori dei Paesi direttamente interessati dal conflitto. La Volkswagen, per esempio, è stata costretta a sospendere per alcuni giorni la produzione presso gli impianti di Zwickau e Dresda a causa di problemi nell'approvvigionamento di componentistica: tra le varie carenze spicca la mancanza di cavi elettrici, fabbricati proprio in. Di conseguenza, la Casa tedesca ha deciso di ricorrere al Kurzarbeit, lo strumento del lavoro a orario ridotto simile, sotto alcuni aspetti, allaordinaria italiana. Prospettive fosche. La Volkswagen, che negli ultimi giorni ha istituito un'apposita task force per valutare le conseguenze del conflitto, non è la sola a ...

