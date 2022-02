Oroscopo Branko di Lunedì 28 Febbraio 2022 | Acquario agitato

Leggi su zon

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’diper oggi,28Ariete Questoinizia con un po’ di stanchezza e sonnolenza. Poi man mano che la giornata trascorre scatta un influsso diverso e sarete subito pronti a darvi da fare fuori casa e in casa. Toro Si sente questo disturbo della Luna fino a domani, in un quadro astrale non perfetto ma estremamente stimolante. Con questo desiderio di fare qualcosa di diverso vi muovete anche nel lavoro. Gemelli Amici dei Gemelli non abbiate paura di disturbare, sollecitate qualcosa immediatamente, anche questa mattina. La settimana si conclude con l’ingresso di Venere in. Cancro Siete pieni di idee e progetti ma cercate anche di concludere le cose, se le questioni sono ben definite. Un amore che inizia per gioco, una ...