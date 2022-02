Noemi diffida Barù e lui al veleno: “Una certa signorina …” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Barù è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande fratello vip e sembra sia uno dei personaggi più amati di quest’anno. Serio, in certe occasioni buffo ma sempre educato e sopra le righe, Barù si è costruito un vero e proprio personaggio, anche in tanti confermano che effettivamente è così anche nella vita reale e nella sua quotidianità. Ad ogni modo, in questi giorni sembra essere finito nei guai. Per quale motivo? Semplice, sembra proprio che abbia fatto un’esternazione su Noemi, la nota cantante italiana, considerata troppo forte e troppo violenta. Ovviamente, come si poteva immaginare, sembra che Noemi non sia rimasta ad ascoltare e abbia fatto recapitare all’interno degli studi del Grande fratello vip una diffida proprio a Barù. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 28 febbraio 2022)è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande fratello vip e sembra sia uno dei personaggi più amati di quest’anno. Serio, in certe occasioni buffo ma sempre educato e sopra le righe,si è costruito un vero e proprio personaggio, anche in tanti confermano che effettivamente è così anche nella vita reale e nella sua quotidianità. Ad ogni modo, in questi giorni sembra essere finito nei guai. Per quale motivo? Semplice, sembra proprio che abbia fatto un’esternazione su, la nota cantante italiana, considerata troppo forte e troppo violenta. Ovviamente, come si poteva immaginare, sembra chenon sia rimasta ad ascoltare e abbia fatto recapitare all’interno degli studi del Grande fratello vip unaproprio a. Ma cosa è accaduto nello specifico? Facciamo ...

