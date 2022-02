Nino D’Angelo in tour con Il poeta che non sa parlare: le date (Di lunedì 28 febbraio 2022) È tutto pronto per la nuova tournée di Nino D’Angelo Il poeta che non sa parlare che prenderà il via il 3 marzo dal Teatro Massimo di Pescara: tutte le date Dunque, ci siamo. È tutto pronto per la nuova tournée di Nino D’Angelo Il poeta che non sa parlare che prenderà il via il 3 marzo dal Teatro Massimo di Pescara. Sarà un lunghissimo viaggio in musica che farà tappa, a oggi, in 19 teatri italiani, da Nord a Sud, dagli Arcimboldi di Milano al Palapartenope di Napoli, dal Colosseo di Torino all’Auditorium Conciliazione di Roma passando per il Regio di Parma. E sarà l’occasione per ripercorrere, con il cantautore napoletano, tutta la sua splendida carriera iniziata nel 1976. “Ma questo 2022 – spiega ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 28 febbraio 2022) È tutto pronto per la nuovanée diIlche non sache prenderà il via il 3 marzo dal Teatro Massimo di Pescara: tutte leDunque, ci siamo. È tutto pronto per la nuovanée diIlche non sache prenderà il via il 3 marzo dal Teatro Massimo di Pescara. Sarà un lunghissimo viaggio in musica che farà tappa, a oggi, in 19 teatri italiani, da Nord a Sud, dagli Arcimboldi di Milano al Palapartenope di Napoli, dal Colosseo di Torino all’Auditorium Conciliazione di Roma passando per il Regio di Parma. E sarà l’occasione per ripercorrere, con il cantautore napoletano, tutta la sua splendida carriera iniziata nel 1976. “Ma questo 2022 – spiega ...

Advertising

TeleAesse : Nino D’Angelo a Castel di Sangro sabato 5 marzo 2022 al cinema Teatro Italia - - cronachecampane : Al via la tournée de ‘Il poeta che non sa parlare’ di Nino D’Angelo - salvoguzzi : @FrancescaCphoto @RadioFrecciaOf @RollingStones Ma è Nino D'Angelo?????? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Nino D'Angelo, al via giovedì 3 marzo da Pescara la tournée de 'Il poeta che non sa parlare' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - Nino D'Angelo, al via giovedì 3 marzo da Pescara la tournée de 'Il poeta che non sa parlare' -