Latina, “la Polizia va a scuola”: contro il bullismo e l’abuso di droga e alcol (Di lunedì 28 febbraio 2022) Latina – La Questura di Latina prosegue gli incontri con i cittadini per affrontare diversi e delicati argomenti riguardanti la prevenzione e la lotta ai fenomeni del bullismo, della devianza minorile, dell’abuso di bevande alcoliche, dell’uso di sostanze stupefacenti, della violenza di genere e dei reati in danno delle persone più fragili. Con lo slogan #la Polizia va a scuola, avranno luogo due incontri con gli studenti di Istruzione Secondaria, cui parteciperanno il Questore Michele Maria Spina, il Commissario Capo Dr.ssa Valeria Morelli e il tossicologo Dott. Carlo De Mei, Dirigente Medico del Servizio Dipendenze, delegato dal Direttore Generale dell’A.S.L. di Latina Dott.ssa Silvia Cavalli. Gli eventi sono in programma domani, martedì 1 marzo alle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022)– La Questura diprosegue gli incontri con i cittadini per affrontare diversi e delicati argomenti riguardanti la prevenzione e la lotta ai fenomeni del, della devianza minorile, deldi bevandeiche, dell’uso di sostanze stupefacenti, della violenza di genere e dei reati in danno delle persone più fragili. Con lo slogan #lava a, avranno luogo due incontri con gli studenti di Istruzione Secondaria, cui parteciperanno il Questore Michele Maria Spina, il Commissario Capo Dr.ssa Valeria Morelli e il tossicologo Dott. Carlo De Mei, Dirigente Medico del Servizio Dipendenze, delegato dal Direttore Generale dell’A.S.L. diDott.ssa Silvia Cavalli. Gli eventi sono in programma domani, martedì 1 marzo alle ...

Advertising

News_24it : LATINA – La Polizia di Stato, al fine di disincentivare la pericolosa abitudine di molti automobilisti di procedere… - News_24it : LATINA – Non si fermano i controlli da parte della Polizia di Stato finalizzati al contrasto della pandemia da coro… - Latina_Oggi : Droga nel trolley, sentenza confermata in Corte d’Appello Un 25enne aveva litigato con la madre ed era andato via… - Latina_Oggi : Furti nei negozi, arriva la condanna per i ladri seriali fermati dalla Polizia La Procura aveva contestato il vinco… - News_24it : LATINA - Pontina temporaneamente chiusa in direzione Nord, nel tratto tra Le Ferriere e Campoverde. In questo momen… -