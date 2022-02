La bufala di Miss Ucraina che imbraccia il fucile per combattere

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono bastate un paio di foto condivise sul suo profilo Instagram per alimentare una leggenda: l’ex(eletta nel 2005) Anastasiia Lenna si unisce ai combattenti per difendere il suo Paese dall’invasione russe. Una storia, una delle tante che si alimentano in rete (con la ripresa anche di alcuni siti di informazione) e sui social, senza la minima verifica di quel che sta realmente accadendo. Proviamo, dunque, a spiegare perché questa narrazione sia figlia di una fake news (o di notizie non confermate). LEGGI ANCHE > La schermata di PornHub che compare in Russia non è un messaggio di solidarietà all’Come detto, è bastata la pubblicazione di un paio di fotografie per dare vita al tam tam mediatico di2015 chele armi per difendere il suo Paese. ...