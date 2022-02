Joe Bastianich al confine polacco per Le Iene | “Servono cibo e aiuti”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Joe, l’imprenditore americano, si trova ora altra Polonia e Ucraina, come inviato di guerra per Le. Insieme alla troupe televisiva alha confermato la difficile situazione nella quale verte il Paese adesso. Il racconto di Joe«La situazione è apocalittica, sto vedendo scene che ricordano le immagini della seconda guerra mondiale». L’imprenditore racconta al Corriere delle famiglie alcostrette a separarsi, poiché gli uomini ucraini tra i 18 e i 60 anni sono tutti chiamati in servizio. L’imprenditore americano conferma il difficile viaggio che spetta alle famiglie, che si recano nei boschi perché in Polonia non sanno dove andare. «Non ci sono posti per dormire, non ci sono campi, mancano ...