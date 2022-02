Guerra Ucraina Russia, Putin a Macron: “Intesa se garantita nostra sicurezza” (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina Russia, telefonata tra Putin e Macron. La soluzione al conflitto, dice il presidente russo, “è possibile solo se verranno considerati gli interessi di sicurezza della Russia”. Nel corso del colloquio Putin, secondo quanto riporta il sito Sputnik, ha ribadito la disponibilità ai negoziati e la speranza che questi portino ai risultati desiderati. LE RICHIESTE DI Macron – Emmanuel Macron ha ribadito a Vladimir Putin “la richiesta della comunità internazionale di cessare l’offensiva russa contro l’Ucraina e ha riaffermato la necessità di attuare un cessate il fuoco immediato”. Chiesta “la fine di tutti gli attacchi contro i civili e le loro abitazioni, la ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) –, telefonata tra. La soluzione al conflitto, dice il presidente russo, “è possibile solo se verranno considerati gli interessi didella”. Nel corso del colloquio, secondo quanto riporta il sito Sputnik, ha ribadito la disponibilità ai negoziati e la speranza che questi portino ai risultati desiderati. LE RICHIESTE DI– Emmanuelha ribadito a Vladimir“la richiesta della comunità internazionale di cessare l’offensiva russa contro l’e ha riaffermato la necessità di attuare un cessate il fuoco immediato”. Chiesta “la fine di tutti gli attacchi contro i civili e le loro abitazioni, la ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - uomodlamansarda : @arcamasilum È un punto super delicato, perché se l'Ucraina entra ha come conseguenza l'entrata in guerra dell'Unio… - SkySport : La Fifa verso decisioni più dure sulla Russia. Gli aggiornamenti LIVE #SkySport #Ucraina #Russia -