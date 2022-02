(Di lunedì 28 febbraio 2022) Questa sera una sorpresa speciale attende. Il, avuto dalla ex, stasera potrà rivedere il suo papà dopo diversi mesi di lontananza: come prenderàquesto toccante incontro?, exdiIn attesa di assistere ad uno dei momenti più emozionanti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Chi è Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano? Il figlio Nicolò al Grande Fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Clementina

Blog Tivvù

Fa male ascoltare le testimonianze disi ritrova bloccato nella propria città che da porto ... Chiari (BS) Alessandra Palazzo, Fano (PU) Dr.ssaLeone, Salerno Nicoletta Lissoni - Monza ...... visto chela precede avrà incontri non semplici: Castelfranco sarà in trasferta nelle Marche per affrontare una2020 galvanizzata come non mai, mentre la capolista Perugia giocherà ...Chi è Clementina Deriu, ex compagna di Alessandro Basciano? Il figlio Nicolò al Grande Fratello Vip: tutte le informazioni sulla storia.Alessandro Basciano adesso ama Sophie ma nel passato ci sta una donna davvero importante che lo reso padre per la prima volta di suo figlio.