Assoluti di atletica, Jacobs Re nei 60 metri: “L’obiettivo è il Mondiale di Belgrado” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ancona – Marcell Jacobs vince il quarto titolo italiano nei 60 metri indoor siglando 6”55 sul traguardo degli Assoluti Italiani di Ancona. E’ ancora lui il più veloce nella competizione al chiuso. Prosegue in modo ottimo il 2022 per l’azzurro oro olimpico nei 100 metri. A margine della sua vittoria ha dichiarato: “ Sono molto severo con me stesso. Non mi darei la sufficienza, non ho trovato l’attivazione di cui necessito. Ma l’importante era vincere il titolo. Insieme a Paolo Camossi valuteremo questa gara, ma spero di poter correre di nuovo mercoledì a Madrid, poi lunedì 7 nel Meeting di Belgrado sulla pista dei Mondiali. È lì, ai Mondiali, che bisogna arrivare al top: L’obiettivo sarà battere me stesso e cercare di mettere più avversari possibile alle spalle”. Dice ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ancona – Marcellvince il quarto titolo italiano nei 60indoor siglando 6”55 sul traguardo degliItaliani di Ancona. E’ ancora lui il più veloce nella competizione al chiuso. Prosegue in modo ottimo il 2022 per l’azzurro oro olimpico nei 100. A margine della sua vittoria ha dichiarato: “ Sono molto severo con me stesso. Non mi darei la sufficienza, non ho trovato l’attivazione di cui necessito. Ma l’importante era vincere il titolo. Insieme a Paolo Camossi valuteremo questa gara, ma spero di poter correre di nuovo mercoledì a Madrid, poi lunedì 7 nel Meeting disulla pista dei Mondiali. È lì, ai Mondiali, che bisogna arrivare al top:sarà battere me stesso e cercare di mettere più avversari possibile alle spalle”. Dice ...

