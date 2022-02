Apple colpisce al cuore: nuovo brevetto di un Mac dentro alla tastiera, molto simile all’amato Commodore 64 (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Computer in an input device”, questo è il nome del brevetto che Apple ha in cantiere. Scopriamo nello specifico di cosa si tratta. Apple e il nuovo brevetto – Computermagazine.itL’azienda di Cupertino è sempre alla scoperta di nuovi dispositivi per portare l’innovazione nelle case dei propri clienti. Molti brevetti hanno fatto il giro della rete ma non hanno mai visto la luce. Proprio negli ultimi giorni circola un’altra idea made in Cupertino, un dispositivo di input che dovrebbe contenere al suo interno le componenti di un computer. Il nuovo brevetto Apple mira, dunque, a realizzare una tastiera che si ritrae e che potrebbe rendere i nuovi MacBook ancora più sottili rispetto a quelli che già abbiamo in commercio. ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Computer in an input device”, questo è il nome delcheha in cantiere. Scopriamo nello specifico di cosa si tratta.e il– Computermagazine.itL’azienda di Cupertino è semprescoperta di nuovi dispositivi per portare l’innovazione nelle case dei propri clienti. Molti brevetti hanno fatto il giro della rete ma non hanno mai visto la luce. Proprio negli ultimi giorni circola un’altra idea made in Cupertino, un dispositivo di input che dovrebbe contenere al suo interno le componenti di un computer. Ilmira, dunque, a realizzare unache si ritrae e che potrebbe rendere i nuovi MacBook ancora più sottili rispetto a quelli che già abbiamo in commercio. ...

Advertising

alecavo : RT @StefanoPutinati: Non una parola suona vecchia. Non una frase non colpisce l’anima. Grazie Lucio. - StefanoPutinati : Non una parola suona vecchia. Non una frase non colpisce l’anima. Grazie Lucio. -