Anna Safroncik | l' attrice a Zona Bianca per parlare di Kiev La madre ad Arezzo | ' Bombe ovunque'

'Sono a Zona Bianca per parlare di Kiev. Stasera seguiteci per gli aggiornamenti ' dice, l'attrice di origine ucraina che è in pena per il padre bloccato in Ucraina. Poche ore fa, sua madre Lilia Chapkis, che vive ad Arezzo dal 1992, ha parlato alla manifestazione ...racconta l'angoscia per il genitore che è voluto rimanere a Kiev. E la mamma Lilia Chapkis: 'Colpito un centro per minori: un bimbo è ...«Sono a Zona Bianca per parlare di Kiev. Stasera seguiteci per gli aggiornamenti» dice Anna Safroncik, l'attrice di origine ucraina che è in pena per il padre bloccato in Ucraina. Poche ore fa, sua ...Si sentono bombe e spari, le famiglie si chiudono dentro casa". Anna Safroncik è nata a Kiev ma da quando ha 12 anni vive in Italia. È cresciuta ad Arezzo anche se adesso vive a Roma, sua madre Lilia ...