Alex Belli non si arrende | si immerge e invia un nuovo messaggio d' amore per Delia Duran

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 28 febbraio 2022)non riesce a stare senza far parlare di sé. L'attore, uscito la scorsa settimana dalla casa del Grande Fratello Vip dove era rientrato per chiarire la vicenda cone Soleil, si trova ora in vacanza in Egitto a Sharm el-Sheik. Ma nonostante la distanza e la voglia di staccare la spina, ha deciso dire una sua mogliechiusa nella casa di Cinecittà.te un immersione nel mar Rosso con una lavagnetta in mano e sott'acqua hato un. Ild'di«NON DISPERDERE NEL MARE IL ...