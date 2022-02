Virtus Verona-Seregno oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2021 2022

(Di domenica 27 febbraio 2022) La, l’, latv edi, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di. Dopo la lunga pausa estiva è tempo di tornare in campo, c’è grande attesa ed interesse per la nuova stagione che, come sempre, regalerà molte emozioni a tutti gli appassionati di calcio. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 27 febbraio alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

Advertising

GazzettinoL : Serie C 29a giornata Serie C Gir A Feralpisalò-Trento Padova-Pro Sesto Renate-Lecco Giana Erminio-ProVercelli J… - fzola_ : Virtus, cercasi tre punti: col Renate collezionato l'ennesimo pareggio - NewsTuttoC : Virtus Verona-Renate 0-0, gli highlights della partita - SportRisultati : #SerieC ???? gr.A: Albinoleffe-Fiorenzuola 0-0 Lecco-Giana E. 1-0 Padova-Legnago S. 1-1 Piacenza-Triestina 0-2 Pro Se… - fzola_ : Virtus, da superare il boccone amaro Giana Erminio. Fresco: «Contro il Renate speriamo che la fortuna sia dalla nos… -

Ultime Notizie dalla rete : Virtus Verona

Il Sussidiario.net

...30 Juventus U23 - AlbinoLeffe 17:30 Mantova - Triestina 17:30 Pergolettese - Fiorenzuola 17:30 Piacenza - Südtirol 17:30 Pro Patria - Legnago Salus 17:30- Seregno 17:30 ITALIA SERIE C -......SPORT (canale 256 satellite) Pergolettese - Fiorenzuola (Serie C) - ELEVEN SPORTS Pro Patria - Legnago (Serie C) - ELEVEN SPORTS Giana Erminio - Pro Vercelli (Serie C) - ELEVEN SPORTS- ...La data, l'orario, la diretta tv e streaming di Virtus Verona-Seregno, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2021/2022.La Feralpisalò, invece, ha giocato 14 gare casalinghe, raccogliendo 26 punti in virtù di 7 vittorie (contro Juventus U23, Legnago Salus, Padova, Giana Erminio, Pergolettese, Seregno e Lecco), 5 ...