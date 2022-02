Vendola debutta in teatro | “Anche questa è politica”

(Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ciascuno può narrare la propria dura notte e la fatica dell’attesa della luce, l’impazienza dell’alba”. A parlare con l’Adnkronos è Nichi, già deputato di Rifondazione comunista e presidente per 10 anni della Regione Puglia. Si intitola, appunto, ‘Quanto resta della notte’, una citazione biblica, lo spettacolo, suddiviso in otto capitoli poetici, con cui il fondatore di Sinistra, Ecologia e Libertàoggi inal Piccinni di Bari. Qualcuno ha scritto che l’ex presidente “diventa poeta”, forse dimenticando che ha sempre scritto poesie, pubblicate nel corso del tempo in alcune raccolte. La novità, probabilmente, risiede nel fatto che stavolta questi componimenti contenuti nella raccolta Patrie, edita da Il Saggiatore, che comprende liriche sia già note che inedite, vengono portati a ...

Parole, versi e suoni in cerca di un giorno nuovo, uno spettacolo al debutto, con l'amichevole collaborazione del regista Walter Malosti, per un Nichi Vendola come non lo abbiamo mai visto. SCHEDA ...Dal palcoscenico della politica a quello del teatro, Nichi Vendola, per due volte presidente della Regione Puglia e 'padre' di Sinistra italiana, debutta al Piccinni di Bari con il suo monologo "Quanto resta della notte", domenica 27 febbraio, per la stagione ...(Adnkronos) - "Ciascuno può narrare la propria dura notte e la fatica dell'attesa della luce, l'impazienza dell'alba". A parlare con l'Adnkronos è Nichi Vendola, già deputato di Rifondazione comunista ...