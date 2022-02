Ucraina, esercito russo: conquistate Kherson e Berdiansk (Di domenica 27 febbraio 2022) L'esercito russo ha rivendicato di aver conquistato due grandi città nel sud dell'Ucraina, Kherson e Berdiansk. In un comunicato del ministero della Difesa di Mosca rilanciato dall'agenzia di stampa Tass si legge che ''... Leggi su europa.today (Di domenica 27 febbraio 2022) L'ha rivendicato di aver conquistato due grandi città nel sud dell'. In un comunicato del ministero della Difesa di Mosca rilanciato dall'agenzia di stampa Tass si legge che ''...

Advertising

riotta : 'Esercito russo non si aspettava resistenza #Ucraina, aveva promesso #Putin una passeggiata. La resistenza accanita… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Putin in video: 'Le autorità di Kiev sono una banda di drogati e neonazisti. Con l'esercito al potere è… - gparagone : Che siano i “deliri” di Ricciardi o l’#Ucraina poco importa… Sono ovunque: account bot che vengono a trollare sull… - Marco_Borrelli : @elio_vito Tranquilli parlamentari italiani di destra nel locale di #Briatore c’è stato un summit per risolvere la… - Gianroccia : RT @parallelecinico: Shengelia, uno dei giocatori più forti d'Europa, stella georgiana del Cska Mosca, ha deciso di lasciare la squadra: 'H… -