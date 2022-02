Ucraina: donna originaria Crimea sotto arcobaleno, sogna pace (Di domenica 27 febbraio 2022) sotto l'arcobaleno con i colori della pace: Lyudmyla Mudrokha, originaria della Crimea ma che da oltre vent'anni vive a Lipari nelle isole Eolie, ha voluto immortalare l'immagine come "segno di ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022)l'con i colori della: Lyudmyla Mudrokha,dellama che da oltre vent'anni vive a Lipari nelle isole Eolie, ha voluto immortalare l'immagine come "segno di ...

