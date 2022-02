Spezia-Roma 0-1 | rigore di Abraham al fotofinish

(Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lavince 1-0 alcon lo. Ai giallorossi, dopo tre pareggi consecutivi, serve un calcio dial 99? per avere la meglio sulla squadra di Thiago Motta grazie alla realizzazione fredda didopo quattro legni colpiti e tante occasioni sprecate con loin inferiorità numerica per tutto il secondo tempo. La squadra di Mourinho sale così a 44 punti, mentre loresta fermo a 26. Per la sfida del Picco Thiago Motta conferma le previsioni della vigilia e schiera il tridente Verde-Nzola-Agudelo con Maggiore che inizia dalla panchina. Salvatore Foti, che sostituisce Mourinho squalificato, infoltisce il centrocampo con Mkhitaryan e Pellegrini alle spalle die con Zalewski a sinistra e Zaniolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Roma

Serie A, le partite della domenica La, 27 febbraio 2022 - Tre pali e un gol alla fine del lunghissimo recupero: lacrea tanto contro loma soffre per l'imprecisione dei suoi attaccanti a pochi metri dalla porta. I liguri restano in 10 alla fine del primo tempo ma continuano a mettere in difficoltà i ...Unasprecona e sfortunata fino al 94', trova la vittoria con il rigore di Abraham all'ultimo respiro dopo una partita piena di occasioni sprecate, quattro pali colpiti, con Loin dieci per più ...Lo Spezia in dieci per più di un tempo resiste alla Roma fino al 98', quando - dopo quattro legni, di cui due nel recupero, colpiti dalla Roma - il VAR vede un calcio di Maggiore a Zaniolo: rigore, Ab ...Al 'Picco' partita infinita tra i padroni di casa e la Roma: dopo tante occasioni sprecate, la spuntano i giallorossi in pieno recupero ...