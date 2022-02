Sci di fondo, Coppa del Mondo Lahti 2022: Therese Johaug beffa Natalia Nepryaeva nella 10 km tc. 21ma Caterina Ganz (Di domenica 27 febbraio 2022) Si chiude oggi, domenica 27 febbraio, il programma dedicato allo sci di fondo femminile a Lahti, in Finlandia: la 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli, valida per la Coppa del Mondo 2021-2022, registra la vittoria della norvegese Therese Johaug, prima in 24’28?4. Battuta, dopo un lungo testa a testa, la russa Natalia Nepryaeva, seconda a 1?2. Completa il podio la finlandese Krista Parmakoski, terza a 16?5. Due le azzurre oggi in gara: a punti Caterina Ganz, 21ma a 1’44?8, fuori dalle migliori trenta Martina Bellini, 52ma a 3’24?7. Giungono all’arrivo 60 delle 62 atlete iscritte, ovvero tutte quelle partite. Alle spalle delle migliori tre accusano distacchi pesanti tutte ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Si chiude oggi, domenica 27 febbraio, il programma dedicato allo sci difemminile a, in Finlandia: la 10 km in tecnica classica con partenze ad intervalli, valida per ladel2021-, registra la vittoria della norvegese, prima in 24’28?4. Battuta, dopo un lungo testa a testa, la russa, seconda a 1?2. Completa il podio la finlandese Krista Parmakoski, terza a 16?5. Due le azzurre oggi in gara: a puntia 1’44?8, fuori dalle migliori trenta Martina Bellini, 52ma a 3’24?7. Giungono all’arrivo 60 delle 62 atlete iscritte, ovvero tutte quelle partite. Alle spalle delle migliori tre accusano distacchi pesanti tutte ...

