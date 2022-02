Rami segna più di Messi e lo stuzzica | Sono in competizione con lui

Leggi su goalnews

(Di domenica 27 febbraio 2022) Goal News L'ex bomber dell'Inter e della Nazionale, Christian Vieri, continua are gol anche da fuori area nei campetti amatoriali. Ecco il suo ultimo exploit In questo articolo viene raccontato l'ultimo gol di Christian Vieri nei campetti amatoriali. L'ex Inter e Nazionale ha ancora la rabbia dentro e si esibisce in una straordinaria rete da fuori area.? L'ex Milan Adil, attualmente al Troyes, ha scherzato sul fatto cheattualmentepiù di lui in Ligue 1 (3 per i francesi, 2 per l'argentino): "Per me" È bello tornare in Ligue 1, una grande partita . La gente apprezza la mia professionalità, anche se c'è chi vuole nasconderlo, e mi diverto. Stondo gol: sto gareggiando contro". L'ex calciatorehato più di ...