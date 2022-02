(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito nota stampa di Luigi Diego, portavoce di ‘Alternativa per Benevento’: “DalPD due. La prima: Giovanni Cacciano alla guida della segreteria, e Antonella Pepe alla presidenza del partito, sono la garanzia di un rinnovamento generazionale che si muove nel solco della coerenza e di una militanza di sicuro affidamento nel campo democratico. Sono giovani e competenti e faranno sicuramente bene.La seconda buona notizia è la ritrovata unità, che spingerà il Pd a nuovi ruoli di protagonismo politico nel Sannio, se saprà essere il punto di riferimento di un ampio ventaglio di forze politiche, organizzazioni sociali e movimenti civici. Si chiude così, e nel migliore dei modi, una stagione contrastata, in cui una frangia ...

Advertising

anteprima24 : ** Pd, #Perifano: “Dal congresso provinciale due ottime notizie” ** - ilvaglio1 : Perifano: dal congresso provinciale del Pd due ottime notizie #giovannicacciano #antonellapepe #luigidiegoperifano… -

Ultime Notizie dalla rete : Perifano Dal

LabTV

I consiglieri comunali Luigi Diego, Raffaele De Longis, Angelo Miceli, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia ... o intende presentare, per accedere ai fondi previstiPiano ......apertoprossimo 01/03/2022) - Missione 5 - Comp.2 - Housing temporaneo (Bando apertoprossimo 01/03/2022) In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti. Luigi Diego...I consiglieri comunali di opposizione Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Angelo Miceli, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio, Vincenzo Sguera, Luigia Piccaluga, in t ...I consiglieri comunali Luigi Diego Perifano, Raffaele De Longis, Angelo Miceli, Floriana Fioretti, Giovanni De Lorenzo, Maria Letizia Varricchio, Vincenzo Sguera e Luigia Piccaluga “visti i Bandi per ...