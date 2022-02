Nulla sarà mai più come prima: è finita l'epoca in cui davamo la pace per scontata? (Di domenica 27 febbraio 2022) EDITORIALE - Ciò di cui eravamo persuasi fino a pochi giorni fa non ha più alcun senso. I discorsi che sento, i commenti che leggo, ispirati a dietrologie sono assolutamente fuori luogo, quasi patetici. A cosa serve, discutendo dell'invasione in Ucraina, ricordare le malefatte USA? Forse lo stilare la classifica dello '... Leggi su oggitreviso (Di domenica 27 febbraio 2022) EDITORIALE - Ciò di cui eravamo persuasi fino a pochi giorni fa non ha più alcun senso. I discorsi che sento, i commenti che leggo, ispirati a dietrologie sono assolutamente fuori luogo, quasi patetici. A cosa serve, discutendo dell'invasione in Ucraina, ricordare le malefatte USA? Forse lo stilare la classifica dello '...

Nulla sarà mai più come prima: è finita l'epoca in cui davamo la pace per scontata? ... o il conflitto degenera con conseguenze nucleari ma per quanto bizzoso è auspicabile che anche Putin ne comprenda l'enormità della portata, oppure la guerra sarà combattuta in maniera più ...

