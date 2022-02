Madre Russia, semi dell’odio e nuovi doveri a Occidente (Di domenica 27 febbraio 2022) Ha ragione da vendere, il presidente Volodymir Zelensky, l’Attor Comico già trasfigurato in eroe della Resistenza ucraina. Quando le bombe cadono a Kiev, questo succede anche in Europa. Quando i missili uccidono il suo popolo, è la morte di tutti ... sul sito. Leggi su lastampa (Di domenica 27 febbraio 2022) Ha ragione da vendere, il presidente Volodymir Zelensky, l’Attor Comico già trasfigurato in eroe della Resistenza ucraina. Quando le bombe cadono a Kiev, questo succede anche in Europa. Quando i missili uccidono il suo popolo, è la morte di tutti ... sul sito.

Advertising

tigrelt : RT @SpartacusGladia: Ora si accorgono che la madre Russia sta ritentando di diventare una potenza come la ex URSS. L’Europa non può essere… - LauraClaraCianc : ...auspico che la Santa Vergine e San Michele Arcangelo ottengano pace e riconciliazione a tutti i popoli della San… - Giovannadarco28 : @mircoDmirco cosa deve fare la Russia: - bettabettanesi : RT @VisioneTv: La sinistra non è più partigiana, non combatte più per l'indipendenza. Introiettati i 'valori' global, oggi sostiene l'appia… - pl1952 : Madre Russia, semi dell’odio e nuovi doveri a Occidente -