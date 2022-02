In 20 anni il carovita corre a 3 cifre, stipendi solo +50% (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA – In 20 anni il carovita corre a 3 cifre, con stipendi soltanto al +50%. I prezzi di beni e servizi hanno subito una costante crescita negli ultimi anni, al punto che i listini di alcuni prodotti sono addirittura triplicati rispetto al 2001, quando in Italia era ancora in vigore la lira. Lo rivela L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aumenti luce e gas: le tariffe dual fuel non convengono più, meglio scegliere separatamente Bollette dell’elettricità Luglio +2,8%, il gas giu del 2,9%. Maxi-convegno sul lavoro: entro il 2025 saremo sostituti dai robot? Dal 1° Luglio STOP agli stipendi in Contanti Scuola: arriva il salasso del caro libri Spettro ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 27 febbraio 2022) ROMA – In 20ila 3, consoltanto al. I prezzi di beni e servizi hanno subito una costante crescita negli ultimi, al punto che i listini di alcuni prodotti sono addirittura triplicati rispetto al 2001, quando in Italia era ancora in vigore la lira. Lo rivela L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Aumenti luce e gas: le tariffe dual fuel non convengono più, meglio scegliere separatamente Bollette dell’elettricità Luglio +2,8%, il gas giu del 2,9%. Maxi-convegno sul lavoro: entro il 2025 saremo sostituti dai robot? Dal 1° Luglio STOP agliin Contanti Scuola: arriva il salasso del caro libri Spettro ...

