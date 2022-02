Guerra in Ucraina, ultimatum di Mosca a Kiev: «Ha tempo fino alle 13 per dare una risposta sui negoziati» (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’annuncio di ieri di una offensiva a tutto campo, la Russia ha inviato nelle ultime ore rinforzi militari oltre il confine nel tentativo di abbattere le difese ucraine. L’accelerata arriva nel giorno del vertice dei ministri degli Esteri Ue, che potrebbe stabilire lo stanziamento di fondi ed equipaggiamenti militari per Kiev. La riunione odierna segue la decisione di alcuni Stati membri – tra cui la Germania – di mandare armi all’Ucraina con l’obiettivo di frenare l’avanzata russa. Oggi le truppe di Mosca sono entrate a Kharkiv. 12.00 – Mosca sui negoziati in Bielorussia: «Kiev risponda o sarà responsabile dei prossimi eventi» La Russia ha lanciato un ultimatum all’Ucraina sui negoziati in Bielorussia. La ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo l’annuncio di ieri di una offensiva a tutto campo, la Russia ha inviato nelle ultime ore rinforzi militari oltre il confine nel tentativo di abbattere le difese ucraine. L’accelerata arriva nel giorno del vertice dei ministri degli Esteri Ue, che potrebbe stabilire lo stanziamento di fondi ed equipaggiamenti militari per. La riunione odierna segue la decisione di alcuni Stati membri – tra cui la Germania – di manarmi all’con l’obiettivo di frenare l’avanzata russa. Oggi le truppe disono entrate a Kharkiv. 12.00 –suiin Bielorussia: «risponda o sarà responsabile dei prossimi eventi» La Russia ha lanciato unall’suiin Bielorussia. La ...

